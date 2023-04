Bon et pas cher, le pâté en croûte

Sous sa robe délicatement dorée, tout un paysage se dévoile. Que vous l'appeliez pâté en croûte ou pâté croûte, c'est la même recette. Pour le préparer, il vous faudra un poulet entier, 700 grammes de porc, un peu de crème, des champignons, quelques pistaches, une échalote, et de quoi faire une pâte brisée. Comptez au minimum 42 euros pour un pâté de douze personnes. Pour cette recette, nous avons rendez-vous à la ferme avec le vice-champion du monde de pâté en croûte, Jérémie Crauser. Charcutier depuis trois générations, il choisit la volaille comme viande principale. Fidèle à son terroir, il opte pour une appellation, mais un poulet ou un canard tout simple peuvent suffire si vous avez un petit budget. Même si les historiens ignorent son origine précise, le pâté en croûte est une institution à Lyon depuis le Moyen Âge. Première étape, confectionner l'enveloppe de notre pâté, une pâte brisée et surtout pas feuilletée. Place ensuite à la viande, de la poitrine de porc mélangée à de différents morceaux de volaille. Une farce agrémentée d'échalotes, de pistaches et de champignons pour les plus créatifs. Il ne reste plus qu'à hacher et mélanger le tout avec un œuf et de la crème. Vous pouvez ensuite refermer votre pâté et sertir les bords avec un couteau. Ne jetez pas la carcasse du poulet, elle vous servira pour préparer la gelée, indispensable au pâté en croûte. TF1 | Reportage C. Blampain, E. Nappi, Q. Russell