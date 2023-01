Bon et pas cher, le petit salé aux lentilles

C'est un plat qui réveillera forcément des souvenirs d'enfance réconfortants comme une maman. Pour un petit salé aux lentilles, il vous faut des lentilles, quelques morceaux de cochon bien choisis, quelques légumes et des aromates. Dans la campagne aveyronnaise enneigée, Sébastien Gaches nous emmène chez son fournisseur officiel de lentilles. Bastien Cluzel est agriculteur à Ségur. Il est l'un des rares producteurs de lentilles de l'Aveyron. Il les cultive à 1 000 m d'altitude sur le plateau du Lévézou. La lentille verte est la plus adaptée pour le traditionnel petit salé. Pour la cochonnaille, il faut se rendre chez le boucher charcutier. Chez Rémy Chauchard, boucher à Pont-de-Salars, tout est local et en circuit court. Nous accompagnerons nos lentilles avec des petits salés, des saucisses fraîches et de la queue de cochon pour la touche aveyronnaise. Le petit salé aux lentilles demande une petite heure de préparation. La première étape est d'ébouillanter la viande durant 20 à 25 minutes. Pendant ce temps, il faut s'occuper des légumes pour mettre un peu plus de couleurs et de goût au plat. Après avoir fait dorer la saucisse, il est temps de mettre à cuire les légumes et les lentilles. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet