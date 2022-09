Bon et pas cher, le poulet basquaise

Coloré et doux en bouche, le poulet basquaise se cuisine toute l’année. Mais c’est à la sortie de l’été qu’il offre ses plus belles saveurs. Pour cette recette : un poulet, des piments doux, des tomates, des oignons, du vin blanc, de l’ail, et du piment d’Espelette. Tout cela à quinze euros pour quatre personnes. Pour faire baisser la facture : utiliser des poivrons verts classiques chez le primeur. Mais c’est à la ferme que Laëtitia Le Roué a donné rendez-vous sur l’exploitation maraîchère de Yoan pour acheter des piments doux et des tomates. Ici, toutes les familles cuisinent le poulet basquaise. Les grands-mères savaient mieux que personne maîtriser un budget. "Ne pas gaspiller, ne rien jeter", c’est aussi le crédo de Laëtitia. Ramener au kilo un poulet entier est trois euros moins chers que des cuisses découpées. Une fois le poulet revenu, les piments, les tomates coupées et les légumes, doivent être mijotés tous ensemble. Un plat généreux qui se suffit à lui-même et se sert sans accompagnement. TF1 | Reportage H. Villatte, E. Castaing