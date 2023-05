Bon et pas cher, le quatre-quarts

C'est un plaisir breton à moins de cinq euros, et la recette est dans le nom du gâteau. Quatre-quarts signifie quatre ingrédients en proportion égale. C'est tout simplement la même quantité d'œuf, de beurre, de sucre et de farine. Pour Emilie et Nadia, cette douceur est une affaire de famille. Elles optent pour du beurre fermier. Dans cette exploitation laitière, le produit est fabriqué par Hélène Montréer. Emilie, passionnée de cuisine, aurait pu se tourner vers un beurre allégé en matière grasse, donc moins cher, mais son gâteau n'aurait pas eu la même saveur. Pour le reste des ingrédients, un sachet de sucre et un autre de farine. Puis, trois œufs suffisent pour faire la recette. Puisque les œufs pèsent 168 grammes, il faudra donc ajouter la même quantité de sucre, à mélanger en premier, puis 168 grammes de beurre fondu et de farine. Avec le reste des ingrédients, Emilie peut faire plusieurs gâteaux. Le quatre-quarts est bien breton et chaque famille à sa recette. TF1 | Reportage M. Pirckher, R. Cann, A. Janssens