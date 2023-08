Bon et pas cher, le sandwich gourmet

Pour un pique-nique au bord de l'eau, rien de tel qu'un sandwich savoureux avec des produits frais et une touche d'originalité. Pour moins de deux euros par sandwich, voici deux recettes différentes. Fromage de chèvre, tomate et basilic pour le premier. Pour le second, de l'œuf, des crudités et une rillettes de poisson faite maison. Tout commence dans une boulangerie de Tours (Indre-et-Loire). Jérémy Pionnier va partager avec nous quelques astuces. La première étape repose sur le choix du pain. Par ailleurs, les bords de Loire donnent des envies de saveur d'été. Pour préparer la sauce, Jérémy va simplement écraser le basilic. Place ensuite au montage du sandwich. Pour la seconde recette, voici comment faire une rillettes de poisson. Jérémy nous propose de travailler l'aiglefin, plus accessible à tous. Cuit au four et assaisonné, on l'écrase avec de la crème fraîche. La préparation est idéale pour garnir un pain plutôt croquant. Des œufs, quelques crudités et des herbes aromatiques, le sandwich permet toutes les libertés. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély