Bon et pas cher : le veau aux olives

Le veau aux olives est un plat traditionnel, aussi délicieux que facile à préparer. Les ingrédients principaux, les voici : du veau, des olives auxquels on ajoute du vin rouge, de l'huile d'olive, du concentré de tomate, des carottes, des oignons et des herbes aromatiques. Simple et pas cher, comptez moins de dix euros quatre personnes. Pour la viande, nous nous rendons dans cette boucherie du centre-ville d'Ajaccio (Corse-du-Sud), réputée pour ses produits de qualité. Pour réduire le coût du plat, Francis nous donne une astuce : utiliser d'autres morceaux du veau. Première étape de la cuisson : faire revenir les oignons. Puis, on rajoute l'ingrédient principal, le veau. On verse ensuite le poivre, le sel et les herbes de Provence. Maintenant, recouvrir la viande avec de l'eau. Mais attention, si la viande est déjà chauffée à une température très élevée et que l'eau est froide, elle va se rétracter. Étape suivante : verser le concentré de tomate, les carottes, et puis les tomates, bien sûr ! Servi avec des pâtes ou du riz, le sauté de veau aux olives tient toutes ses promesses. TF1 | Reportage E. Rouillon, P. Pelletier