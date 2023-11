Bon et pas cher : le velouté de chataîgnes

Potage idéal pour l'automne, la soupe de châtaigne vous séduira par sa douceur. Il vous faut un bouillon de volaille, de la crème fraîche, de la noix de muscade, du céleri et un kilo de châtaigne. Comme c'est la saison, vous pouvez les trouver en supermarché, mais le mieux reste à aller en forêt. Traditionnellement, la soupe se cuisine en hiver avec des châtaignes séchées. Mais en automne, elle se prépare aussi avec des châtaignes fraîches. D'abord, David, le cuisinier, épluche la première peau, et pour la deuxième, il passe les châtaignes au micro-ondes quelques secondes. Nos châtaignes vont ensuite cuire dans l'eau bouillante. Un tiers est à mettre de côté, les autres passent au moulin pour constituer la soupe. Après, on verse le tout dans un bouillon de volaille. Et pour l’assaisonnement, une touche ardéchoise : on ajoute un céleri perpétuel qu'on trouve dans les jardins en Ardèche. Avec un peu de sel, de poivre et de noix de muscade, notre potage va mariner pendant 30 minutes. Enfin, il faut ajouter un demi-litre de crème fraîche entière, et le dernier tir des châtaignes. TF1 | Reportage O. Couchard, S. Thizy