Bon et pas cher : les tomates farcies

Tout juste sorties du four, encore fondantes et à l'odeur alléchante, les tomates farcies sont un plat de saison des plus savoureux, aussi délicieux que facile à préparer. Quelques tomates et de la farce pour les principaux ingrédients, auxquels on ajoute du pain, des oignons et des herbes. Un menu simple et pas cher. Comptez moins de dix euros pour quatre personnes. Pour la viande, direction une charcuterie de village réputée pour ses produits et notamment l'une de ses spécialités, dont se délectent les amateurs de cuisine. La farce à base de porc y est une tradition familiale depuis trois générations. Du sel, du poivre, de l'ail et des épices pour rehausser le goût, sans oublier le vin mélangé à un autre alcool resté secret. Pour le choix des tomates, nous retrouvons Régine chez elle dans son jardin. Bien les cueillir permet de mieux réussir son plat. Une fois le tout réuni, il est temps de passer à la préparation. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il s'agit d'une recette que l'on peut accommoder à sa façon. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre