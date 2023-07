Bon et pas cher : tous les goûts de l'abricot

Sa belle couleur orange offre des recettes gorgées de soleil. Si vous connaissez déjà l'incontournable tarte à l'abricot, le tartare va régaler les gourmands. Pour deux recettes, il faudra seulement un kilo d'abricots, un menu économique, 23 euros pour quatre personnes. Dans les vergers du Drôme, Denis, le cuisinier du jour est un chauffeur-livreur, amoureux de bons petits plats. Parmi une dizaine de variétés d'abricots, il choisit un bergeron bien charnu pour la tarte, et pour le tartare, un abricot plus petit et plus acidulé, la variété Vertige. Direction la cuisine. Denis commence par le tartare, un bouquet de fraîcheur, idéal pendant la canicule. Dans un bol, il mélange abricots, échalotes, ails, poivrons et gingembres. Le saumon bien conservé au frais est découpé au dernier moment. Il ne reste qu'à mélanger le tout avec un peu d'huile de sésame. Pour la tarte, Denis opte pour une pâte feuilletée maison. Après 20 minutes de repos, il insère 150 grammes de beurre. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter un peu de sucre pour caraméliser le fond de tarte. Il dépose les abricots et passe le tout au four pour 30 minutes de cuisson à 180 degrés. La touche finale de Denis, des amandes légèrement torréfiées. TF1 | Reportage C. Blampains, B. Gereys