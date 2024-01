Bon et pas chers, les gnocchis

Si vous n'avez jamais osé vous essayez aux gnocchis faits maison, vous allez bientôt changer d'avis. Pour moins de trois euros, voici un plat consistant, savoureux et d'une simplicité presque infantile. Pour le réussir, vous n'avez besoin que de quelques pommes de terre et de farine, la sauce sera à base de beurre, de sauge et de parmesan. Très peu d'ingrédients donc, mais il y a un sur lequel il ne faut pas se tromper : privilégier les variétés de pommes de terre à la peau rouge. En cuisine, commencez par éplucher et faire cuire les pommes de terre à la vapeur durant quinze minutes. Pour les écraser, on recommande l'utilisation d'un presse-purée. Ensuite, tout est question de proportions, commencez à mélanger les pommes de terre avec de la farine. Arrive maintenant l'étape cruciale, il faut les façonner en boudins et les couper en morceaux pour faire les gnocchis. Il n'y a plus qu'à les faire cuire. Pendant ce temps, il faut faire fondre du beurre, y ajouter quelques feuilles de sauge pour une sauce onctueuse et prête en un tour de main. Saupoudrez généreusement de parmesan et d'un peu de poivre, et vous voilà prêt à traverser la frontière italienne sans quitter votre cuisine. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guérard