Bon plan : acheter des voitures saisies par la justice

Toutes les initiatives pour payer moins cher doivent être encouragées. Un garagiste récupère les voitures données par les particuliers ou saisies par la justice et les revend 20% en dessous des tarifs du marché. Voici le type de voitures que reçoit ce garage : des véhicules saisis par le Tribunal judiciaire de Tours, des dons de particuliers, des automobiles donnés par des entreprises ou encore par la police municipale. Des donations qui permettront de mettre en vente des véhicules d'occasion à moins de 5 000 euros avec un rapport qualité-prix imbattable, car toutes les grosses réparations sont faites. Le garage solidaire s'adresse à des bénéficiaires qui ont de faibles revenus. Certains, comme Sonia, viennent pour faire réparer leur voiture. Pour d'autres, il s'agit de trouver la perle rare et les appels viennent désormais d'un peu partout. Acheter un véhicule fiable à un prix accessible reste indispensable, en particulier hors des grandes villes : "On ne peut pas s'en passer pour aller travailler" ; "Le prix des véhicules d'occasion a beaucoup augmenté". L'an dernier, le garage a reçu 165 voitures. Il aimerait voir doubler ces dons cette année. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely