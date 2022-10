Bon plan : les applis anti-gaspi gagnent la campagne

Dans les Landes, ce groupement de producteurs se retrouve tous les jours avec des fruits et des légumes sur les bras. Alors pour ne pas les jeter, ces produits sont proposés à prix cassés via une application. C'est sept euros le panier de fruits et légumes bio au lieu de 20. Les lots s'écoulent en quelques minutes. Inflation, prise de conscience écologique, les applications antigaspillages séduisent de plus en plus d'utilisateurs et pas seulement dans les grandes villes. Autre exemple à Pouillon (Landes), une commune de 3 000 habitants. Fin de journée dans cette boulangerie, Dorothée rassemble les invendus du jour. Viennoiserie, pain, pâtisserie, chaque lot est vendu quatre euros, soit trois fois moins cher qu'en temps normal. Ces applications sont gratuites pour les utilisateurs. Les commerçants en revanche doivent régler une commission. Le gérant de cette rôtisserie verse un euro pour chaque panier vendu, mais il trouve son compte. Chaque année dans le pays, dix millions de tonnes de nourritures finissent à la poubelle. TF1 | Reportage V. David, J. Dubois