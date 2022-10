Bon plan : on peut tout acheter d’occasion

La crise du pouvoir d'achat nous pousse à changer radicalement nos habitudes. Dans l'appartement d'Aurore, le neuf est devenu une exception. Elle n'a quasiment que des meubles de seconde main. Avoir trois fois moins cher que du neuf pour une table en parfait état, Aurore n'y voit que du positif. La tendance de l'occasion fait les affaires de Largo, une entreprise nantaise. Depuis 2016, son activité de reconditionnement ne cesse de croître. Dans l'Hexagone, un smartphone sur six vendus est reconditionné. Un succès qui ne fait que débuter selon ce patron. "On était une quarantaine de collaborateur il y a deux ans, on est plus d'une centaine aujourd'hui", explique Christophe Brunot. De plus en plus de produits ont droit à une seconde vie. Mais le prix n'est plus le seul argument. Un couple qui est en train d'emménager mise tout sur la seconde main, pour un souci écologique. Dans cette association, on rénove de l’électroménager depuis plus de trente ans. Mais ces dernières années, la clientèle s'est élargie. Plus qu'un marché secondaire, l'occasion fait désormais partie du quotidien des Français. TF1 | Reportage K. Gaignoux, S. Guerche