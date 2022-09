Bon plan : partager les surplus du potager

Cette année, Sophie Chéruy observe son jardin avec désolation. Ses légumes n'ont pas poussé. "Tout a cramé. Il a fallu qu'on trouve d'autres solutions pour manger sain bio et de proximité", confie-t-elle. La solution, c'est l'application "Leaf". Sur la carte, Sophie peut voir les jardiniers qui donnent ou vendent leur surplus de légumes près de chez elle. Séduite par une annonce, Sophie entre en contact avec Karl. Cet été, le potager de ce passionné a donné plus de 800 kg de tomate. Impossible pour lui de tout manger. Plutôt que de jeter sa récolte, il préfère la vendre à un prix dérisoire ou faire du troc. Les jardiniers fixent même le prix de leurs légumes. L'objectif n'est pas de gagner de l'argent, mais de partager les frais du potager. L'idée est née il y a trois mois dans la tête de la Toulousaine, Corine Bourdoncle, à la recherche de produits frais. "On remarque aujourd'hui qu'on a à peu près 3 100 utilisateurs", affirme-t-elle. L'application permet de récupérer des légumes, des fruits de saison et même des œufs. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet, P. Mislanghe