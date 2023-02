Bon plan, rouler avec le vélo du facteur

Pendant cinq ans, ils ont accompagné les tournées des facteurs. Ces vélos à assistance électrique vont être entièrement remis à neuf. Tout se passe dans cet atelier. Hervé Dakoury est chargé du démontage, il est en contrat d'insertion. À chaque étape, il récupère tout ce qui est encore utilisable. Les cadres sont eux aussi récupérés et seront entièrement repeints. Ce sont des couleurs mates, tendances, différentes de celles de la Poste, y compris quand c'est du jaune. Chaque vélo sera vendu 1 300 euros, c'est deux fois moins cher que du neuf. Artisan à Tours, Michel s'est laissé séduire. Il a même ajouté une sacoche de facteur. L'assistance électrique facilite les trajets, sa bicyclette entame une seconde vie. "Il est robuste et pourtant pas très lourd. Ils ne sont plus jaunes, mais ils sont avec des couleurs sympas", rapporte Michel Gressier. Les vélos sont vendus aux particuliers, mais aussi aux entreprises. La Poste devrait ainsi remettre sur les routes, 2 000 vélos chaque année. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély