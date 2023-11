Bon, simple et pas cher : le croque-monsieur

Doré, croustillant, moelleux... le croque-monsieur, sandwich savoureux, est toujours une valeur sure, une solution de facilité quand on n’a pas le temps. Son principal ingrédient : la simplicité. Pour le réussir, seuls quatre ingrédients suffisent : du pain de mie, du jambon, du fromage râpé et de la crème fraîche épaisse. Le tout pour un peu plus d’un euro par personne. Il faut avant tout préchauffer le four à 200 °C. Ensuite, tranchez le pain de mie. Pour la préparation, rien de plus simple : mélanger la crème fraîche et le fromage râpé. "Ma recette, c’est avec de la crème fraîche. C’est beaucoup plus gourmand que la recette traditionnelle avec une béchamel, et surtout, c’est beaucoup plus rapide", partage Aude Bertaux, professeure de cuisine. On ajoute sur le pain une couche de crème, du jambon, et une dernière couche pour que ça soit bien gratiné. Le croque-monsieur est prêt, il ne reste plus qu’à enfourner. Une dizaine de minutes après, c’est déjà l’heure de la dégustation. Chaque boucher est un régal. Une chose est sûre, le croque-monsieur ne déçoit jamais. TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Laborde