Bonbon, la gourmandise anti-crise

Ils nous en font voir de toutes les couleurs, qu’importe que vous soyez adepte de la dégustation délicate ou plutôt du genre à les dévorer. Pour les gourmands, c’est simple : les bonbons, c’est bon… très bon. "Ça fait du bien. Prendre un paquet de bonbons, les manger… c’est trop bien !", nous confie une passante, dans les rues de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Des billes, des carrés, des tubes, des pâtes, des poudres… il y en a pour tous les goûts. Et avec les bonbons, c’est aussi la saveur du temps qui passe : "C’est hyper régressif. Pour moi, c’est quand on était gamins, à la sortie des écoles" ; "Ça change les idées aussi. Après les cours, on aime bien en consommer". Souvent très sucré et un peu chimique, le bonbon est une tentation qu’il faut savoir maîtriser comme on peut. "Je préfère éviter parce que j’ai tendance à trop plonger dedans. C’est un peu le problème", affirme un autre Clermontois. Et n’allez surtout pas penser que ce petit plaisir ne concerne que les plus jeunes. Loin s’en faut. TF1 | Reportage G. Frixon, T. Gathy