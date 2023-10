Bonbons : ce petit plaisir de plus en plus cher

A la fête d'Halloween, on les mange à la pelle, sans modération. Ce sont des bonbons de toutes les formes et couleurs. Mais en voyant le prix, vous risquez une sacrée frayeur. En effet, les confiseries coûtent 17% plus cher que l'an dernier, tout points de vente confondus. Et ça, les plus gourmands d'entre vous l'ont remarqué. Même les grands-parents, si généreux d'habitude avec leurs petits-enfants, font attention. Dans un commerce, le prix des bonbons en vrac a augmenté de 25%. Cela devrait être plus, mais le vendeur prend à sa charge une partie de la hausse pour ne pas pénaliser ses clients. Un artisan confiseur s'organise autrement. Il fabrique ce qu'il vend, en évitant de faire des stocks pour réduire les dépenses. Il a aussi augmenté le tarif de quelques produits : cristaux de sucre et ours en guimauve. Une cliente le comprend : "Le fabricant paye plus cher, donc il faut que le client aussi paye un petit peu plus cher". La question désormais, c'est de savoir si les prix vont continuer de grimper. Mais dans un contexte où l'énergie coûte cher, une baisse du prix des bonbons paraît difficile ces prochains mois. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin