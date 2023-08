Bonbons stars, le goût de l'enfance

Vous les connaissez sûrement. Multicolores, ronds, carrés... ces bonbons sont devenus mythiques. Et quel que soit l'âge, vous les avez en général déjà goûtés et appréciés... ou pas. "J'en mange pratiquement plus, parce qu'il y a quand même pas mal de conservateurs ou de choses comme ça dedans", rapporte une passante. Ça, c'était avant. Dans cette usine près de Poitiers (Vienne), fini les conservateurs. Le but, répondre à la tendance actuelle en faisant des confiseries plus naturelles. Ici, environ 350 millions de bonbons sont produits chaque année. Et pour durer, la marque innove en s'adressant directement à ses clients sur les réseaux sociaux. Pour son centième anniversaire, elle est allée jusqu'à créer une gamme inédite. Autre stratégie, dans cette usine à Uzès (Gard), chaque couleur est conçue pour surprendre le consommateur. Dans le musée, juste à côté de l'usine, les visiteurs viennent se régaler. Une recette qui vous rend accros et qui n'a pas changé depuis 50 ans. Chaque année, les Français consomment en moyenne trois kilos de bonbons par personne. Mais seules quelques marques parviennent à traverser les générations. TF1 | Reportage I. Lyafori, Q. Trigodet, A. Cazabonne