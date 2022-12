Bondy fière de son champion

Sur les Unes, on voit presque les mêmes photos, Mbappé porté par Giroud. Mbappé est l'un des plus jeunes joueurs à avoir inscrit autant de buts dans un Mondial. Il neige en ce moment à Bondy. Mais en ce mois de décembre, le père Noël a de la concurrence. Ici, celui qui distribue les buts comme les cadeaux n'a pas de veste rouge mais un maillot bleu : "Mbappé c'est le number one", "c'est la bombe atomique, c'est lui qui va faire gagner la Coupe du Monde". Les défenseurs polonais semblent endormis face à un Kylian Mbappé à la Une des journaux ce lundi matin. De quoi faire de Bondy, la capitale mondiale d'un pays qui s'appelle Kylian. "Personne ne connaissait Bondy auparavant, mais aujourd'hui le monde reconnaît", raconte Ismaël Gencel, patron d'un restaurant. Bondy est tout petit, ce qui alimente la théorie que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît la famille de Mbappé. Le footballeur fait rejaillir sur les habitants de Bondy un peu de sa notoriété. TF1 | Reportage S. Millanvoye, S. Deperrois, A. Janon