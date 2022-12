Bondy remercie ses champions

Ce lundi à Bondy, son fief, le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. "Quel joueur ce mec !", "On est Bondynois dans l'âme", "Tout le monde sait que c'est un phénomène", "C'est le meilleur joueur", "C'est l'avenir"... les avis sont unanimes. Durant le match, les cris et la joie se sont fait entendre lorsqu'en seulement 97 secondes l'attaquant marque deux buts. Il est le plus célèbre, mais Kylian Mbappé n'est pas le seul joueur de l'Équipe de France à avoir grandi ici. Il y a aussi Randal Kolo Muani et William Saliba. Mais selon un supporter, ils sont arrivés là grâce à leur travail. Une Bondynoise, elle, considère que leur succès incite les jeunes à poursuivre leur rêve. Sur les terrains de foot de la ville, tous espèrent atteindre un jour le niveau de Kylian Mbappé. Mais un Mbappé, il n'y aura toujours qu'un seul. Et les Bondynois le soutiendront toujours. Ils sont d'ailleurs déjà certains qu'il permettra aux Bleus de remporter l'Euro en 2024. TF1 | Reportage C. Casanova, A. Pocry