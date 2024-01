"Bonjour !" : sur le plateau de la Matinale

Nous nous sommes invités sur le plateau de la nouvelle émission du matin pour vous donner un aperçu de ce que vous verrez lundi dès sept heures. Derrière Bruce Toussaint, le présentateur, il y a le décor d’un Paris qui se réveille et qui sera en direct. Cela permettra de voir le jour se lever chaque matin. Depuis plusieurs jours, et comme en ce moment même, la joyeuse troupe de douze chroniqueurs enchaîne les répétitions. "On a tous des profils très différents, chacun un peu notre spécialité, chacun nos caractères. Je pense que c’est ça qui va faire un peu le sel de Bonjour !", explique Maud Descamps, chroniqueuse. Le plateau a un décor d’appartement exactement comme chez vous, à ceci près, que quatorze caméras sont cachés entre un vase et les livres de cuisine. Alors, en quoi cette matinale sera-t-elle différente ? "Un peu de folie en direct, comme ça, avec de l’info, évidemment sérieuse, mais dans la forme de la légèreté. De la folie, de la bonne humeur, je pense qu’on a besoin de ça en ce moment", dit Christophe Beaugrand, chroniqueur. Pour la suite, ce sera lundi sept heures. TF1 | Reportage D. Sitbon, F. Mignard