Bonne année ... et bonne sobriété !

Pour le maire de Pont-Sainte-Maxence (Oise), l'année débute traditionnellement. Le reste, c'est cette crise de l'énergie qui pèse sur la ville. Pour la troisième année consécutive, après deux ans d'épidémie, l'élu est contraint de renoncer à sa cérémonie de vœux. "Les cérémonies de vœux représentent environ 5 000 euros. Cela équivaut à un degré de la température de l'eau de la piscine", explique Arnaud Dumontier, maire. Une décision comprise par les administrés et les commerçants : "A un moment donné, il faut savoir aussi prendre les bonnes décisions, et c'est très bien comme ça". Les dépenses imprévues énergétiques atteignent déjà 800 000 euros pour la commune. Conséquence cette année, il n'y a pas de petites économies. En revanche, à Saint-Cyr-L'Ecole (Yvelines), pas question d'annuler encore une fois ce moment de convivialité, à la grande satisfaction pour les habitants. Pour autant, les vœux de la maire sont clairs, inflation rime avec restriction. Alors pour cette cérémonie, finit le faste des années précédentes. Depuis plusieurs années, les maires sont de plus en plus nombreux à limiter le budget pour cette réception de la nouvelle année. TF1 | Reportage L. Attal, D. Blondeau, V. Pierron