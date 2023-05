Bonne et pas chère, la bouchée à la reine

La bouchée à la reine, c'est toute une histoire, mais apprenons d'abord à la préparer. Pour cinq bons mangeurs, prévoyez du poulet, du veau, quelques légumes pour le bouillon, des quenelles, des champignons de Paris, de la crème, du beurre, de la farine, sans oublier nos cinq bouchées. Un coût très raisonnable, six euros par convive. Une fois en cuisine, plongez les viandes dans l'eau froide salée : le veau, les filets de poulet et les cuisses. Portez le tout à ébullition et profitez-en pour préparer vos quelques carottes, poireaux et navets. Le bouillon sera notre base, mais n'oubliez pas d'en écumer la surface. Avec les légumes et le bouquet garni, la cuisson doit équilibrer tendreté et fermeté. Coupez le veau en dés d'un centimètre et n'oubliez pas de réserver les légumes. Ils vous feront votre potage ce soir. Dernier moment de concentration, il faut donner de la consistance au bouillon grâce à un blanc : 50g de beurre, 50g de farine. Le secret est dans l'incorporation de cette pâte à chaud avant de manier le fouet. Maintenant, on va ajouter la garniture. L'ensemble va mijoter quelques minutes avant les toutes dernières finitions. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings