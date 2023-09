Bonne et pas chère, la brioche

Une magnifique tresse dorée de 500 g. Pour l'obtenir, voici les ingrédients : de la farine, du levain, du beurre, du sucre, deux œufs, du lait, de la levure, une pincée de sel, du rhum et de la fleur d'oranger. La recette est à moins de deux euros. Et pour s'approvisionner, rien mieux que d'aller à la source. Adrien, notre cuisinier, se rend chez un maître beurrier. La laiterie produit des beurres doux et salés depuis 120 ans. Il faut 22 litres de lait pour fabriquer un kilo de beurre. En cuisine, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'incorporer tous les ingrédients dans le même saladier, et c'est parti pour le pétrissage. Après quinze minutes de repos, Adrien peut maintenant façonner la pâte. L'étape la plus longue est de la laisser gonfler pendant près de quatre heures. Il ne reste plus qu'à badigeonner un œuf pour donner une belle couleur brune et cuire environ 45 minutes. La brioche est enfin prête. Dernier conseil d'Adrien : attendre qu'elle refroidisse pour la trancher et la déguster. TF1 | Reportage P. Dumotier, O. Perroux