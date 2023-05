Bonne et pas chère, la charlotte aux fraises

Ne vous fiez pas aux apparences, la préparation de cette charlotte est un jeu d'enfants. Il vous faut : des fraises, quelques boudoirs, un zeste de citron vert, de la crème, de la gélatine, un jus de fraise maison, du sucre et du basilic. Cela vous ferra un gâteau pour moins de cinq euros. Première étape, préparez un tartare de fraises, basilic et d'huile d'olive, pour le laisser mariner. Pour la crème dite "bavaroise", il faut d'un côté chauffer la purée de fraises mixée avec du sucre et de la gélatine. En même temps, il est recommandé de monter la crème fouettée avec un mixeur ou un batteur durant au moins dix minutes. Pour obtenir ensuite une bonne crème bavaroise, le mélange doit être délicat. Passons aux boudoirs, il faut les imbiber légèrement avec un sirop maison à base d'eau sucrée et de citron vert. Le montage est très simple. Un étage de crème, un autre de tartare de fraises et une dernière couche. C'est parti pour deux heures au congélateur afin de faire monter la préparation. Juste avant de servir, découpez des fraises en quatre et les disposer les à l'intérieur vers le centre, avant d'ajouter un zeste de citron, la touche finale pour donner un goût d'été à cette charlotte. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara, P. Fontalba