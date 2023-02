Bonne et pas chère : la crêpe bretonne

Midi et soir, au petit-déjeuner ou au goûter, la crêpe se déguste sans modération et toujours avec gourmandise. Pour la Chandeleur, prenez note, il y a deux pâtes à préparer. Côté salé : 500 grammes de farine de blé noir, un litre d'eau, un œuf et environ dix grammes de sel. Pour le sucré : 500 grammes de farine de froment, un litre de lait, 220 grammes de sucre et six œufs. Cela vous coûtera 20 centimes la crêpe nature. À quatre mains, c'est bien plus convivial. Maggie et son amie, Annick, commencent toujours par le froment. Mélangez d'abord les œufs et le sucre. Après la farine, versez le lait, entier de préférence. Il ne reste plus qu'à laisser reposer la pâte un quart d'heure minimum. Place à la pâte de blé noir, typique en Bretagne. À la farine, rajoutez de l'eau. C'est moins cher et bien meilleur qu'avec du lait. Viennent enfin l'œuf et le sel. La préparation est un jeu d'enfant. Pour la cuisson en revanche, il faut un bon tour de main. Une fois le billig allumé, faire glisser la pâte, à garnir plus tard ou tout de suite. Garnie, la crêpe revient à deux euros en moyenne. Si les ingrédients ont beaucoup augmenté ces derniers temps, elle reste bon marché et s'adapte à tous les goûts. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann, B. Gorchi