Bonne et pas chère : la galette des rois

Bien dorée et généreuse en frangipane, cette galette des rois revient à onze euros pour six personnes. Pour la réussir, il vous faut une belle pâte feuilletée, du lait, de la fécule de maïs, des œufs, du beurre, du sucre, de la poudre d'amande pour la crème, sans oublier une fève et la couronne. Pour ce dessert de l'épiphanie, Lucile Bergougnoux va tout faire elle-même, à une exception près. Dans cette boulangerie, le feuilletage, c'est une spécialité. Plier, étaler, laisser reposer au froid, et quatre tours pour obtenir un bon résultat. Comptez cinq euros pour deux disques de pâte, et un conseil en prime. Après la démonstration, place à la pratique. Lucile va préparer deux crèmes différentes. Premier conseil pour la crème pâtissière, mélanger vigoureusement pendant la cuisson. Et pour la crème d'amande, il faut lier son mélange avec du beurre. En rassemblant les deux, on obtient la frangipane, qu'il reste à dresser et à décorer. Puis, il faut 40 minutes de cuisson pour obtenir une belle galette. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély