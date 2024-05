Bonne et pas chère : la morteau briochée

Brioche moelleuse et une saucisse de Morteau, un incontournable de la gastronomie franc-comtoise. En cuisine, Céline connaît les moindres secrets des spécialités de la région. Pour la morteau briochée, il vous faudra une saucisse de Morteau, cinq grammes de sel, 120 grammes de beurre, trois œufs, 20 grammes de levure boulangère, 300 grammes de farine. Passons à la recette de la morteau briochée ! Cela commence par la préparation de la pâte avec cinq grammes de sel et 300 grammes de farine. Céline ajoute 20 grammes de levure boulangère dans un bol qu'elle délaye avec un peu d'eau avant de mettre au milieu de la pâte, et elle mélange. Après, elle ajoute les œufs et le beurre. Une fois pétrie, la pâte doit reposer à couvert pendant 45 minutes à température ambiante, puis la repétrir et la laisser deux heures au frais. Il faut ensuite pocher la morteau et la cuire. Céline retire l'excédent d'eau pour ne pas imbiber la pâte briochée. Maintenant, étalez la pâte et mettez la saucisse au milieu, et rabattez. Badigeonnez ensuite la pâte briochée avec du jaune d'œuf. Et enfin, enfournez à 180° C pendant 35 minutes. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, G. Martin