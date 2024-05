Bonne et pas chère : la pizza

Avec sa pâte croustillante, sa garniture gourmande et ses saveurs d’Italie, comment résister devant une pizza maison ? Pour la préparer, il vous faudra de la farine, de l’huile d’olive, de la levure. Et pour la garniture, du coulis de tomate, de la mozzarella, un peu de chorizo et de basilic. Un plat convivial à moins de deux euros par personne. En cuisine, Christophe Bouquet commence par préparer la pâte. Avec 300g de farine, de la levure boulangère délayée dans l’eau et un peu de sel. Place au pétrissage au robot ou à la main. Une fois que notre pâte a bien gonflé, il ne reste plus qu’à l’aplatir du bout des doigts. Côté garniture, Christophe a opté pour du coulis de tomate maison, de la mozzarella et un peu de chorizo pour pimenter un peu la recette. Tous ces ingrédients peuvent aussi être trouvés au supermarché. Couper ensuite la mozzarella en tranches et ajouter du basilic, avant d’enfourner à 220 °C. Quand la pâte devient dorée et la mozzarella bien fondue, votre pizza est prête. Économique et chaleureux, ce plat a de plus en plus de succès. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Fargeot, R. Ribeiro