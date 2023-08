Bonne et pas chère, la ratatouille

C'est la recette qui évoque la Provence, et surtout, elle ne vous coûtera que 2,5 euros environ par personne. Il faut de l’aubergine, du poivron, des tomates, des courgettes et de l'oignon. Tout cela sera accompagné d'huile d'olive de Provence. Dans ses champs, Luc Sommer, agriculteur de Carcès (Var), cultive des légumes en bio sur 3 000 mètres carrés seulement. Et c'est là que Josette vient se fournir pour sa ratatouille. Pour cette recette, Luc conseille des légumes pas trop gros. La première étape en cuisine est l'épluchage des légumes. Il se fait partiellement pour les courgettes et les aubergines, et totalement pour les tomates. Puis, vient l'étape de la découpe. Pour la cuisson, Josette procède en plusieurs étapes. D'abord, elle poêle les légumes avec de l'huile d'olive. Elle fait revenir les aubergines, les poivrons et les courgettes à feu vif. Ensuite, dans un fait-tout, Josette cuit les oignons et les tomates pour le jus et rajoute les légumes déjà saisis. Pendant 45 minutes de cuisson, ils vont s'imprégner de saveurs. La ratatouille est prête. Un plat sain et plein de vitamines qui fait du bien lors des grandes chaleurs de l'été. TF1 | L. Huré, P. Fontalba