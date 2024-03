Bonne et pas chère : la soupe à l'oignon

À la sortie du four, le crépitement de la soupe à l'oignon donne envie de plonger une louche pour briser la croûte de fromage fondu. C'est un plat gourmand, très simple à réaliser pour moins de quatre euros par personne. Il nous faut quatre gros oignons, deux litres de bouillon, 250 grammes de fromage râpé, une demi-baguette rassie, quinze centilitres de bière, du sel, et du poivre. Direction la cuisine ! Une fois les oignons émincés, il faut les faire revenir pendant 45 minutes à feu doux, les déglacer à la bière, et incorporer un savoureux bouillon maison. "Vous pouvez très bien opter pour un bouillon de volaille, ou un bouillon de légumes si vous voulez la version végétarienne", explique Tess Wacheux, notre cheffe du jour. Pour une touche gourmande et onctueuse, elle va généreusement recouvrir la soupe à l'oignon avec des gros croûtons qu'elle parsème d'une épaisse couche d'emmental. Puis, elle va faire dorer le tout au four pendant quelques minutes. TF1 | Reportage E. Ajili, C. Yserman