Bonne et pas chère : la tomate dans tous ses états

Avec leur teinte de rouge, de jaune ou orangé, en gaspacho ou en tarte, la tomate offre un repas rafraîchissant. Pour la tarte, il vous faudra de belles tomates, quelques aubergines, de la farine, de l'huile. Et pour la soupe froide, rajoutez des légumes d’été et du vinaigre. C’est un repas économique de quatorze euros pour quatre personnes. Passionnée de cuisine, Alexia Beugnon achète ses légumes à deux pas de chez elles, dans des jardins au cœur d’Annecy. Sylvain Leroux cultive plus de 130 variétés. Pour une tarte et un gaspacho, il conseille de prendre des tomates charnues, peu juteuses et de varier les couleurs. En cuisine, Alexia commence à préparer sa pâte et la passe ensuite au four. On rôtit les tomates pour qu’elles confisent et aient un côté plus sucré. La pâte est ensuite garnie avec une crème obtenue grâce à des aubergines mixées. Quant au gaspacho, une soupe froide tout droit venu d’Andalousie, on y met 80% de tomates, un peu de concombre, un petit poivron vert ou rouge. Chacun peut l’assaisonner selon ses goûts. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand