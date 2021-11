Bonne idée : le cuir de carpe de la Dombes, la revalorisation des peaux de poisson

La mosaïque de 1 200 étangs creusés par les hommes au Moyen Âge, la Dombes, offre un étonnant décor. C'est l'une des plus vastes zones humides du pays. Elle ne serait rien sans les pisciculteurs qui y veillent, car elle abrite une star : la carpe royale et sa peau étincelante qui jusqu'à présent finissait à la poubelle. Pour ceux qui la cuisinent, c'est un gros gâchis. Et si ce déchet devenait un accessoire de mode ? La bonne idée vient des pisciculteurs eux-mêmes. Il y a les manchettes, les bagues assorties, les boucles d'oreilles, et les baskets, tout en cuir de carpe. Pour faire du cuir de poisson, il faut des tanneurs. Ces ingénieurs non plus n'ont pas manqué de génie. Créer une tannerie n'était pas arrivé dans l'Hexagone depuis 1950. Après deux semaines de soins, les peaux de carpe sont prêtes à défiler chez les maroquiniers. Des siècles après avoir façonné ce paysage, les Dombistes ont créé une nouvelle filière pour le sauvegarder. Les carpes ont désormais mille et une vies.