Bonne nouvelle pour les retraites complémentaires

Jamais depuis les années 80, les retraites complémentaires n'avaient connu une telle augmentation. Ce jeudi matin, nombreux ont attendu cette nouvelle: "L'inflation érode les retraites donc c'est bien", "Je préférerai plus mais on ne peut pas demander tout", "C'est mieux que rien". Roger Perret, 72 ans, a fait ses calculs. Sa pension est de 2 170 euros par mois, dont 589 euros de retraite complémentaire. Avec l'augmentation du 1er novembre, il gagnera environ 30 euros de plus. Malgré une retraite convenable, cette hausse lui semble insuffisante. En moyenne, un retraité français perçoit 1 400 euros nets. Cette année, avec la revalorisation de la retraite de base puis bientôt de la retraite complémentaire, il touchera environ 70 euros de plus chaque mois. Bien que treize millions de personnes sont concernées par cette augmentation de 5%, d'autres catégories de retraités en sont exclus. Ils sont quatre millions de retraités à attendre encore d'éventuelles augmentations de leur complémentaire. TF1 | Reportage P. Ninine, F. Moncelle, R. Roine