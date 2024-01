Bonne résolution : faire du sport... au travail

Dans ces usines quimpéroises, huit heures par jour, quatorze salariés sont assis derrière des machines. Il y a un an, leur patron a décidé de mettre en place des séances d'étirement sur leur temps de travail. Margaux, la plus sportive de tous, anime la session. A près de 500 kilomètres de là, en région parisienne, dans cette société spécialisée en cohésion d'entreprise, une fois par semaine, les salariés peuvent démarrer leur journée professionnelle en douceur avec ce cours de yoga. De retour à leur poste, la bonne ambiance perdure. Une entreprise plus attractive, des salariés heureux de venir au bureau et donc moins tentés par le télétravail, mais ça a un coût, 20 000 euros annuel tout de même pour les cours de yoga ici. Peu d'entreprises privées s'autorisent ces dépenses pour permettre à leurs salariés de faire du sport sur leurs heures travaillées. A Suresnes (Hauts-de-Seine), la question ne se pose pas. Une centaine d'employés municipaux s'adonnent gratuitement à une dizaine d'activités. Ici, ce sont les agents de la ville qui font cours à d'autres agents, de quoi inspirer toutes les entreprises ! TF1 | Reportage C. Casanova, J.F. Drouillet