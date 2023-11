Bonnes et pas chères : les courges vont vous surprendre

Voici deux idées pour cuisiner les courges : l’une est gratinée au four, l’autre va faire aimer ce légume aux enfants. Il s’agit d’une courge spaghetti accompagnée d’une sauce carbonara. Pour l’autre recette, c’est une sucrine du Berry avec une farce à la volaille, aux champignons et au fromage. Valérie Kupiecky, agricultrice et passionnée de cuisine, sera aux fourneaux. Dans la cuisine, on va d’abord couper en deux les Cucurbitacées. Pour la cuisson, on assaisonne puis on retourne les demi-courges. Elles partent pour 40 minutes au four à 200 °C. Pendant ce temps, on prépare la garniture de la courge spaghetti. Des lardons, des oignons et un peu de crème sont mijotés. La seconde garniture est une farce à base de champignons, d’échalote et de viande hachée de poulet, car Valérie élève des volailles. Le tout est cuit à la poêle, relevé d’un soupçon de vin blanc. À la sortie du four, les demi-courges sont bien fondantes. Il faut ensuite passer une simple fourchette. La chaire fait illusion aux spaghettis. La sucrine, quant à elle, est garnie avec la farce aux champignons. On peut utiliser d’autres variétés de courge pour varier les plaisirs tout au long de l’hiver. Tf1 | Reportage C. Madronet, P. Schely