Bonnes et pas chères, les lasagnes

Avant de servir la lasagne, tendez l'oreille : elle crépite. Pour ce plat vertigineux, dressé sur étages, il faut : de la viande hachée, de la sauce tomate, quelques légumes frais, des épinards, du fromage, de la béchamel et bien sûr des pâtes à lasagne. Le tout sera d'une vingtaine d'euros pour six personnes. Pour Marion Lefebvre, une passionnée en gastronomie italienne, chaque recette de lasagne est comme un petit voyage en Italie. Pâte fraîche ou pâte sèche, il n'y a aucune limite sur le nombre de couches à prévoir. Apparue dans l'Hexagone au XVème siècle, la recette aura une touche d'accent provençal grâce aux légumes de saison. Les épinards, c'est le conseil de Marion : "ça va donner beaucoup de goût et de saveur à la lasagne, autre que la viande et la béchamel tomate". Passons à la préparation. Faites revenir les légumes à la casserole puis ajoutez la viande hachée. Imprégnez le tout de sauce tomate en conserve. Enfin, pour le montage final, il n'y a plus qu'à superposer les couches. Après avoir chemisé le plat avec les feuilles de lasagne fraîches, tapissez-la d'une couche d'épinard. Ensuite, nappez avec la belle bolognaise, et recouvrez de béchamel et de fromage. Recommencez l'opération jusqu'à ras bord. Attendez trente minutes au four sans arrêt, pour un aller simple express vers la Toscane. TF1 | Reportage P. Géli, M. Jit