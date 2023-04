Bonnes et pas chères, les madeleines

Dorées et moelleuses, les madeleines ont le parfum de l'enfance. Il n'y a rien de plus simple à préparer chez soi. Il vous faudra des œufs, du beurre, de la farine, de la fécule de maïs, du sucre, du miel et du citron. Il faut compter 25 centimes par madeleine faite maison. Commercy (Meuse) est la terre d'origine de nos petites douceurs. Nous y retrouvons Isabelle Morlot, grande amatrice de madeleine, chez son fromager. Pour un gâteau gourmand et moelleux, il lui conseille, une motte de bon beurre fermier. On se procurera également d'un moule en fer pour une meilleure répartition de la chaleur. De retour en cuisine, pendant que le beurre fond avec un peu de jus de citron, on mélange successivement les ingrédients. La recette requiert un bon coup de poignet. Nous allons ensuite les enfourner une fois la pâte reposée pendant deux heures. Et grâce à une astuce toute simple, après deux minutes de cuisson à 200 degrés, on ouvre le four pour faire dégager la chaleur et puis on fait baisser la température à 180 degrés jusqu'à la fin de la cuisson. Près de six minutes plus tard, les madeleines sont prêtes à être dégustées. TF1 | Reportage T. Copleux, V. Ruckly