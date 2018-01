Quelles sont les bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2018 ?

A Montpellier, à chacun ses bonnes résolutions. Afin de maintenir la forme, certains préfèrent se lever de bonne heure pour faire du jogging. D'autres veulent passer plus de temps avec leurs familles, arrêter de fumer ou encore régler leur phobie administrative. Toutefois, quelques uns ont arrêté d'en prendre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.