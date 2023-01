Bonnes résolutions, comment les tenir

Chaque année, c'est la même chose. Vous êtes sûrs de vous et biens déterminés à faire : "du sport, des activités manuelles et des activités culturelles", "essayer d'arrêter de fumer" et "faire plus attention à vos déchets". Ce sont de bien belles promesses, mais soyons honnêtes, la plupart du temps c'est un échec. Alors, comment tenir ses engagements ? Un groupe d'amis a quelques bonnes astuces : "il faut surtout le dire aux autres pour qu'ils te les rappellent". L'autre astuce est d'y aller au fur et à mesure en se fixant des étapes et des objectifs. Selon une étude menée par des chercheurs suédois, le secret tient surtout à la manière dont la promesse est formulée. Si la phrase est négative, l'engagement est plus difficile à tenir. "C'est difficile d'arrêter les choses, commencer c'est plus facile", et c'est justement ce qu'un homme a fait il y a 20 ans pour arrêter de fumer. Vous connaissez la recette, plus d'excuses. Rendez-vous dans un an pour faire les comptes. TF1 | Reportage P. Géli, F. Miara