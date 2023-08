Bonnes résolutions : et si cette fois on les tenait !

Sur les cahiers d'écolier, elles sont de retour. Et vous, quelles sont vos bonnes résolutions pour cette rentrée ? Comme 60% des fumeurs, Carolane veut d'abord arrêter la cigarette. Sophrologue, Zineb, elle, a décidé de se lancer un nouveau défi, retourner en salle de sport. Faire du sport, bouger plus, pour cette rentrée de septembre, cette salle a déjà enregistré 400 nouveaux inscrits. Des novices pleins de bonne volonté, mais pour combien de temps ? Et à l'heure des réseaux sociaux, quand tout va trop vite, la priorité d'Antoine, c'est de ralentir. "Prendre du temps pour soi, c'est ce qui manque le plus", affirme-t-il. Rester zen et pourquoi pas s'initier à la méditation ! À Lyon, les nouvelles salles de yoga n'ont jamais été aussi nombreuses. Vivre mieux, arrêter les grignotages, manger sainement, tiendrez-vous vraiment toutes ses belles promesses ? Séverine, elle, a décidé d'arrêter les résolutions trop ambitieuses pour se contenter d'un objectif tout simple : rester toujours positif et avoir le sourire. TF1 | Reportage C. Blampain, E. Nappi