Bonnes tables : le brochet de Menetou-Salon

Cheu L'Zib est une étape presque obligatoire dans le village de Menetou-Salon (Cher). "On est fier de ce nom puisque tout le monde connaissait le nom de mon grand-père sous le nom du Zib", confie Dorothée Fontaine. Dans cette auberge familiale, rien n'a vraiment changé depuis quatre générations. Anne, l'arrière petite-fille du Zib, est en salle, et sa grand-mère jamais très loin des fourneaux. Chaque jour depuis 1937, on prépare ici le plat de brochet qui fait la notoriété de la maison. Marie-Claude a appris la recette avec son père : crème fraîche, vinaigre et échalotes. La recette est immuable depuis 85 ans. Dans le Berry, Menetou-Salon est donc connu pour son vignoble, mais aussi pour son restaurant. A midi, Dorothée accueille ses clients. Ce sont souvent des habitués comme Joseph. Pour beaucoup, venir chez L'Zib, c'est retrouver des amis, mais aussi des plats généreux qui se partagent autour de grandes tablées. A chaque fois, le brochet à la crème fait l'unanimité. TF1 | ReportageC. Madronet, P. Schély