Bonnes tables : le gigot du Moulin Castagné

C'est un concentré de terroir, une auberge en pleine campagne. Juste à côté, il y a une noyeraie et des brebis qui pâturent paisiblement avec leur agneau. Bienvenue dans le Quercy. Et comme dans le Lot, on laisse faire la nature. Ici, le troupeau se nourrit de quelques noix et d'une herbe de printemps à peine naissante. A l'auberge, on propose tout d'abord l'apéritif quercinois. C'est un bon pain de campagne trempé dans de l'huile de noix. Ensuite, les choses sérieuses peuvent commencer. A Martel, l'Auberge du Moulin à huile a été créée en 1989. Ce sont les deux frangins Romain et Adrien qui ont repris le flambeau, fidèles à l'esprit de famille. Le gigot à le quercynoise est l'incontournable de cette auberge familiale. C'est un agneau cuit à basse température puis grillé avec une pâte aux noix et au fromage. Et pour finir, le secret du chef. Dans la salle de restaurant si vous tendez l'oreille, vous entendrez un petit cliquetis. C'est le cœur battant de la ferme-auberge. Il s'agit du moulin à huile, plus que centenaire. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe