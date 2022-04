Bonnes tables : pieds de cochon à Peyrehorade

Au petit-matin sur le marché de Peyrehorade (Landes), il y a une ambiance unique. On rigole et on parle de bonne bouffe. Un peu avant sept heures, on vient prendre son café au "Pied de Cochon". Posé sur le bord du marché, le restaurant de Bernadette Do Rego est une institution locale. Le mercredi, c'est le jour où elle aime se lever tôt. C'est le moment de lancer les fourneaux. Toutes les cocottes sont en place, c'est parti pour de nouvelles heures de mijotage. Depuis des décennies, le plat incontournable de Peyrehorade est prêt pour le petit-déjeuner. Il est neuf heures, l'heure des pieds de cochon. Pour Bernadette, il n'est pas question de faiblir. La matinée est consacrée à ce produit tripier. La cuisinière a repris avec le restaurant, il y a seize ans, la mémoire gastronomique paysanne et les recettes. Peyrehorade, c'est le sud des Landes et les produits locaux incitent à la bonne cuisine. C'est aussi le marché de cœur de Bernadette. Elle y a pas mal d'amis. TF1 | Reportage E. Braem, J. Gardet