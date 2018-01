Bonneval respire enfin après trois jours d'isolement

La contrée de la Savoie peut enfin respirer après plusieurs jours d'isolement. En effet, la neige a enfin cessé de tomber à Bonneval sur Arc, ce qui a permis d'opérer des travaux titanesques pour dégager les routes de trois mètres de hauteur de neige. Des convois ont donc été mis en place pour acheminer les personnes à l’extérieur de la ville. Les enfants reprennent progressivement le chemin de l'école et la vie dans la contrée revient peu à peu à la normale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.