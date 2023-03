Bons d'achat, le nouveau gros lot anti-inflation

Pas question de manquer un seul numéro, la tension est palpable. Il y a 300 personnes dans la salle, mais le silence est de rigueur jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Ici, ce sont des bons d'achat qui font désormais office de gros lot. De quoi faire ses courses au supermarché, les joueurs sont prêts à tout pour ne pas le laisser filer. Et même les plus jeunes gagnants s'en réjouissent. "Avec, on achètera des provisions ou on se fera un petit cadeau", rapporte une joueuse. Des petits plaisirs qui font du bien dans cette commune littorale bretonne. Ici, pas d'aides au carburant, mais des cartes-cadeaux à utiliser dans les commerces locaux. Même le traditionnel panier garni est revisité. Des lots simples, mais appréciés. À la pause, c'est le moment de faire les comptes. Il reste encore quelques lots à gagner. "Il m'en manque cinq ou six. Ce n'est pas top, ce n'est pas mon jour", exprime un joueur. Ce n'est que partie remise. Pour cette fois, c'est surtout l'occasion de passer un bon moment. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, A. Janssens, B. Boisrobert