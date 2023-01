Bons d’achat : le nouveau gros lot des lotos

Tous les participants ont la même idée en tête. Avec l'inflation, les bons d'achat sont devenus très prisés lors des soirées loto. Les lots traditionnels comme les télévisions ou les vélos ont disparu. Ici, plus d'une vingtaine de bons d'achat sont à gagner : des cartes d'un montant de 20 à 500 euros valables dans les grandes chaînes des supermarchés. "Depuis une dizaine d'année et encore plus nettement aujourd'hui, il y a une vraie évolution", explique Dominique Pilet, organisateur de la soirée loto. Pas un mot dans la salle. La concentration est au maximum. Les premiers bons d'achat sont mis en jeu. "Je viens de gagner un bon d'achat de 80 euros", lance Morgane. Pour remporter le fameux 500 euros, il faut attendre la fin de la soirée. Et c'est Roselyne qui l'emporte. Après la soirée loto, Martine et Morgane vont utiliser leur gain pour faire leurs courses. Les deux femmes ne vont pas s'arrêter là. Elles comptent bien s'inscrire à la prochaine soirée loto. TF1 | Reportage I. Olhagaray, R. Hellec