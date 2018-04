Comment avoir les bons outils pour jardiner

Les vacances de printemps sont arrivées. Vous êtes sûrement nombreux à vouloir profiter du beau temps pour jardiner. Pour ce faire, il suffit d'avoir les bons matériels. Préparez comme il se doit vos outils pour le potager et pensez à faire réviser vos tondeuses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.