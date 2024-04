Bonsaïs : les secrets de la ferme miniature

Comme au beau milieu de la nature, au pied d'un arbre, en pleine forêt landaise ou dans un massif au Japon, voici la plus grande pépinière de bonsaïs de l'Hexagone. Certains sujets sont des arrières grands-pères, comme ces azalées de plus d'un siècle. "C'est assez spectaculaire. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de couleurs, mais bon, on voit la grosseur des troncs (...) on se demande comment ils arrivent à vivre dans si peu de terre", nous rapporte Jacques Galinou. Et c'est là tout son savoir-faire. Depuis 40 ans, il fait vieillir des arbres en pot et certains sont des spécimens uniques. La taille, c'est ainsi que l'on forme un bonsaï avec un tronc massif. Un savoir-faire que Jacques enseigne à sa fille Valentine depuis quelques années. "La taille, c'est très compliquée, parce que de variétés en variétés, ce n'est jamais pareil. Même mon père me dit à chaque fois qu'il en apprend tous les jours", nous a-t-elle confié. Valentine travaille pour l'avenir. Certains arbres sont vendus jeunes, travaillés pour s'épanouir en miniature, d'autres ne seront prêts que dans plusieurs décennies. TF1 | Reportage E. Braem, F. Gourdin